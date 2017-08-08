FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
5 days ago
BRIEF-SGL Group to sell CFL/CE business to Triton
#NorthKorea
#Trump
#Brexit
#Economy
#Science
#Technology
#Sport
Sections
Featured
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
August 8, 2017 / 4:32 PM / 5 days ago

BRIEF-SGL Group to sell CFL/CE business to Triton

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 8 (Reuters) - SGL CARBON SE:

* DGAP-ADHOC: SGL CARBON SE: SGL GROUP SIGNS AGREEMENT TO SELL ITS CATHODES, FURNACE LININGS, AND CARBON ELECTRODES (CFL/CE) BUSINESS TO TRITON

* ‍ENTERPRISE VALUE OF 250 MILLION EUROS AGREED - TRANSLATING INTO CASH PROCEEDS OF MORE THAN 230 MILLION EUROS​

* ‍TRANSACTION EXPECTED TO CLOSE IN Q4 OF 2017​

* ‍SALE WILL RESULT IN A BOOK PROFIT OF APPROX. 130 MILLION EUROS IN CURRENT FISCAL YEAR OF SGL GROUP​

* ‍AS PREVIOUSLY OUTLINED, PROCEEDS WILL BE USED TO PAY BACK DEBT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.