FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 days ago
BRIEF-Shell awards Kvaerner decommissioning contract at Nyhamna
#NorthKorea
#Trump
#Brexit
#Economy
#Science
#Technology
#Sport
Sections
Featured
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
Britain cannot stay in EU by back door - top ministers
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Breaking City News
August 10, 2017 / 7:57 AM / 3 days ago

BRIEF-Shell awards Kvaerner decommissioning contract at Nyhamna

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 10 (Reuters) - KVAERNER ASA

* SAYS HAS BEEN AWARDED A CONTRACT WITH A/S NORSKE SHELL FOR THE DISPOSAL AND DEMOLITION OF THE SUBSEA COMPRESSION PILOT AT NYHAMNA

* SAYS THE SCOPE OF WORK CONSISTS OF REMOVAL AND DEMOLITION OF APPROXIMATELY 2 200 TONNES OF MODULES.

* SAYS THE MODULES WILL BE TRANSPORTED FROM NYHAMNA TO KVAERNER’S FACILITIES AT STORD FOR DISMANTLING AND RECYCLING.

* SAYS THE WORK WILL START IMMEDIATELY AND THE FIRST PART, CONSISTING OF REMOVAL OF MODULES FROM THE TEST PIT WILL BE COMPLETED IN 2017. THE REMAINING MODULES WILL BE REMOVED IN 2018. SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting By Oslo Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.