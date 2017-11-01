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BRIEF-Shell completes sale of Gabon onshore interests for $628 mln
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#Financials
November 1, 2017 / 7:32 AM / a day ago

BRIEF-Shell completes sale of Gabon onshore interests for $628 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 1 (Reuters) - Shell:

* COMPLETED SALE OF ITS ENTIRE GABON ONSHORE OIL AND GAS INTERESTS TO ASSALA ENERGY HOLDINGS LTD​

* ‍TRANSACTION WILL RESULT IN A TOTAL POST-TAX IMPAIRMENT FOR SHELL OF USD $151 MILLION​

* ‍WITH THIS TRANSACTION, ASSALA ENERGY WILL ASSUME DEBT OF USD $285 MILLION​

* ‍SHELL TRADING (STASCO) WILL CONTINUE TO HAVE LIFTING RIGHTS FROM GABON ONSHORE ASSETS FOR COMING 5 YEARS​

* ‍EFFECTIVE WEDNESDAY, ASSALA ENERGY WILL OPERATE SHELL‘S ONSHORE GABON ASSETS UPSTREAM ASSETS​ Further company coverage:

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