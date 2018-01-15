FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Shell To Acquire 43 Pct Interest In U.S. Solar Business
Sections
Featured
Inflation falls back for first time since June as Brexit hit wanes
economy
Inflation falls back for first time since June as Brexit hit wanes
Macron to act on Calais migrants, admits Brexit worries
brexit
Macron to act on Calais migrants, admits Brexit worries
Without rain, South Africa's Cape Town may run out of water by April
environment
Without rain, South Africa's Cape Town may run out of water by April
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Mergers & Acquisitons - Americas
January 15, 2018 / 4:35 PM / a day ago

BRIEF-Shell To Acquire 43 Pct Interest In U.S. Solar Business

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - Royal Dutch Shell Plc:

* SHELL TO ACQUIRE INTEREST IN U.S. SOLAR BUSINESS

* SHELL - ‍ AGREEMENT TO ACQUIRE 43.83% INTEREST IN U.S. SOLAR COMPANY SILICON RANCH FROM FUNDS MANAGED AND/OR ADVISED BY PARTNERS GROUP​

* SHELL - ‍CONSIDERATION FOR SHARES IS BETWEEN $193 AND $217 MILLION CONTINGENT ON SILICON RANCH ACHIEVING PREDETERMINED MILESTONES​

* SHELL - ‍SEPARATE AGREEMENT WITH SILICON RANCH WILL GIVE SHELL POSSIBILITY TO INCREASE ITS OWNERSHIP AFTER 2021​

* SHELL - CO‘S INTEREST IN SILICON RANCH INCLUDES AN EXISTING PORTFOLIO OF ABOUT 880 MEGAWATTS OF PROJECTS IN OPERATION OR CONTRACTED​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.