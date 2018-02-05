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February 5, 2018 / 12:14 PM / a day ago

BRIEF-Shentel Announces Expansion Of Its Affiliate Relationship With Sprint

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Shenandoah Telecommunications Co:

* SHENTEL ANNOUNCES EXPANSION OF ITS AFFILIATE RELATIONSHIP WITH SPRINT

* SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS CO - HAS CLOSED A TRANSACTION TO FURTHER EXPAND ITS RELATIONSHIP WITH SPRINT, EFFECTIVE FEBRUARY 1, 2018.

* SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS - HAS SIGNED EXPANSION AGREEMENT AND AMENDED AFFILIATE AGREEMENT WITH SPRINT TO EXPAND AFFILIATE SERVICE TERRITORY

* SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS - IN EXCHANGE FOR $65 MILLION, CO TO HAVE RIGHT TO SERVE EXPANDED AFFILIATE SERVICE TERRITORY, WILL BUY ABOUT 105 CELL SITES

* SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS - COMMITTED TO SPEND ABOUT $56 MILLION OVER NEXT 3 YEARS TO EXPAND COVERAGE Source text for Eikon: Further company coverage:

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