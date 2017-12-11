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BRIEF-Shineco Enters Into Share Exchange, Acquisition Deal With Xinjiang Tiansheng
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December 11, 2017 / 1:29 PM / a day ago

BRIEF-Shineco Enters Into Share Exchange, Acquisition Deal With Xinjiang Tiansheng

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Shineco Inc:

* SHINECO SAYS ON DEC 6, CO, THROUGH ITS JV, ENTERED INTO SHARE EXCHANGE AND ACQUISITION AGREEMENT WITH WESTERN XINJIANG TIANSHENG AGRICULTURAL

* SHINECO INC SAYS ‍PURSUANT TO AGREEMENT, XINJIANG TAIHE WILL RECEIVE 51% EQUITY OWNERSHIP IN XINJIANG TIANSHENG - SEC FILING

* SHINECO - ‍XINJIANG TAIHE TO GET 51% EQUITY OWNERSHIP IN XINJIANG TIANSHENG FOR FURTHER INVESTMENT IN APOCYNUM BUSINESS EXPANSION IN XINJIANG, CHINA​

* SHINECO INC SAYS ACQUISITION CONSIDERATION IS VALUED AT RMB23.8 MILLION CONTINGENT UPON CERTAIN MILESTONES IN NEXT YEARS

* SHINECO - ‍51% EQUITY OWNERSHIP IN EXCHANGE FOR COMBINATION OF 14% EQUITY OWNERSHIP IN XINJIANG TAIHE AND CASH PAYMENTS IN THREE SEPARATE INSTALLMENTS​ Source text: (bit.ly/2nLZ9be) Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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