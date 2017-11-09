FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-SHOP APOTHEKE EUROPE acquires Europa Apotheek Venlo
Sections
Featured
Saudi says it has questioned 208 in corruption inquiry, $100 billion stolen
saudi arabia
Saudi says it has questioned 208 in corruption inquiry, $100 billion stolen
Global growth buoys earnings as third quarter fuels equity boom
market analysis
Global growth buoys earnings as third quarter fuels equity boom
Anti-Trump U.S. coalition tells UN climate talks - "we're still in"
environment
Anti-Trump U.S. coalition tells UN climate talks - "we're still in"
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
November 9, 2017 / 7:31 AM / a day ago

BRIEF-SHOP APOTHEKE EUROPE acquires Europa Apotheek Venlo

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - SHOP APOTHEKE EUROPE NV

* DGAP-NEWS: SHOP APOTHEKE EUROPE COMPLETES CAPITAL INCREASE AGAINST CONTRIBUTION IN KIND AND ACQUIRES EUROPA APOTHEEK VENLO

* ACQUISITION WAS STRUCTURED BY WAY OF ISSUANCE OF A TOTAL OF 2,950,578 NEW SHARES WITH A NOMINAL VALUE OF EUR 0.02 EACH IN SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.TO THE SHAREHOLDERS OF EHS UNDER THE OBLIGATION TO PAY UP THE NEW SHARES BY WAY OF CONTRIBUTION OF THEIR SHARES IN EHS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.