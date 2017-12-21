FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Shree Renuka Sugars Gets Shareholders' Nod For Re-Appointing Narendra Murkumbi As Vice Chairman, MD
Sections
Featured
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
Pope calls for two-state solution in Israel conflict
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Products & Retail News
December 21, 2017 / 12:04 PM / 5 days ago

BRIEF-Shree Renuka Sugars Gets Shareholders' Nod For Re-Appointing Narendra Murkumbi As Vice Chairman, MD

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Shree Renuka Sugars Ltd:

* GETS SHAREHOLDERS’ NOD FOR RE-APPOINTING NARENDRA MURKUMBI AS VICE CHAIRMAN, MD

* GETS SHAREHOLDERS’ NOD TO ISSUE 513.2 MILLION SHARES TO LENDERS PURSUANT TO DEBT RESTRUCTURING EXERCISE

* GETS SHAREHOLDERS’ NOD FOR ISSUE OF 93.6 MILLION SHARES PREFERENCE SHARES TO LENDERS PURSUANT TO DEBT RESTURCTURING

* SHREE RENUKA SUGARS - GETS SHAREHOLDERS' NOD TO ISSUE UP TO 45MLN 0.01 PERCENT OPTIONALLY CONVERTIBLE PREFERENCE SHARES TO LENDERS PURSUANT TO DEBT RESTRUCTURING Source text: bit.ly/2p5rdHv Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.