BRIEF-Siltronic 2017 EBITDA Improved to EUR 353 Mln From EUR

Feb 1 (Reuters) - Siltronic AG:
* SAYS PRELIMINARY SALES OF EUR 1,177 MILLION SIGNIFICANTLY HIGHER THAN IN PREVIOUS YEAR (2016: EUR 933.4 MILLION)
* SAYS PRELIMINARY 2017 EBITDA IMPROVED SHARPLY TO EUR 353 MILLION (2016: EUR 146.0 MILLION)
* SAYS PRELIMINARY EBIT OF EUR 236 MILLION SIGNIFICANTLY HIGHER YEAR-ON-YEAR (2016: EUR 27.0 MILLION)
* SAYS DESPITE SUBSTANTIAL APPRECIATION OF EURO, SALES GROWTH IN LOWER DOUBLE-DIGIT PERCENTAGE RANGE EXPECTED IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: