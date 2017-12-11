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BRIEF-Silver Spruce Receives Financing Mandate Letter From M Securities Limited
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December 11, 2017 / 3:39 PM / Updated a day ago

BRIEF-Silver Spruce Receives Financing Mandate Letter From M Securities Limited

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Silver Spruce Resources Inc:

* SILVER SPRUCE RECEIVES FINANCING MANDATE LETTER FROM M SECURITIES LIMITED IN HONG KONG

* SILVER SPRUCE RESOURCES INC SAYS HAS RECEIVED A FINANCING MANDATE LETTER FROM M SECURITIES LIMITED TO PROVIDE UP TO U.S. $1.8 MILLION IN GROSS PROCEEDS

* SILVER SPRUCE RESOURCES - PROVISION OF UP TO $1.8 MILLION IN GROSS PROCEEDS IS FROM PRIVATE PLACEMENT EQUITY FINANCING OF UP TO 30 MILLION UNITS AT $0.06/UNIT

* SILVER SPRUCE RESOURCES-PROCEEDS TO BE USED TO FUND DRILL PROGRAM AT PINO DE PLATA, WORK PROGRAM AT KAY MINE TO QUALIFY HISTORIC RESOURCE Source text for Eikon: Further company coverage:

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