FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Sinclair to raise additional term loans and amend bank credit agreement
Sections
Featured
No more pain for UK banks in 2017 BoE tests
Banks
No more pain for UK banks in 2017 BoE tests
Crypto-currency crackdown sparks search for safe havens
Market Analysis
Crypto-currency crackdown sparks search for safe havens
Redacted Brexit reports spark new row in parliament
Redacted Brexit reports spark new row in parliament
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Bonds News
November 27, 2017 / 1:10 PM / a day ago

BRIEF-Sinclair to raise additional term loans and amend bank credit agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - Sinclair Broadcast Group Inc:

* SINCLAIR TO RAISE ADDITIONAL TERM LOANS AND AMEND BANK CREDIT AGREEMENT

* SINCLAIR BROADCAST GROUP INC - ‍SINCLAIR IS SEEKING $3.725 BILLION OF NEW INCREMENTAL TERM B LOANS, MATURING IN 2024​

* SINCLAIR BROADCAST GROUP INC - ‍PROCEEDS FROM TERM B LOANS ARE EXPECTED TO BE USED TO PURCHASE OUTSTANDING SHARES OF TRIBUNE MEDIA CO, AMONG OTHERS​

* SINCLAIR BROADCAST GROUP INC - UNIT INTENDS TO RAISE NEW INCREMENTAL TERM B LOANS, AMEND CERTAIN TERMS UNDER ITS EXISTING BANK CREDIT FACILITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.