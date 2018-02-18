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February 18, 2018 / 11:37 PM / Updated a day ago

BRIEF-Singapore Exchange Updates on India Equity Derivatives

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Singapore Exchange Ltd:

* ‍WILL LIST SUCCESSOR PRODUCTS TO ITS SGX NIFTY FAMILY OF PRODUCTS BEFORE AUGUST 2018​

* ‍SGX NIFTY FAMILY OF PRODUCTS CAN CONTINUE TO LIST, TRADE AND CLEAR UNINTERRUPTED ON SGX UNTIL AUGUST 2018 AT A MINIMUM​

* WILL CONTINUE WORK WITH NSE TO DEVELOP LINK TO ALLOW INTERNATIONAL MARKET PARTICIPANTS TO TRADE ON NSE‘S INTERNATIONAL EXCHANGE​

* MARKET PARTICIPANTS TO BE ABLE TO TRANSITION TO SUCCESSOR PRODUCTS BEFORE EXPIRY OF SGX‘S LICENCE DEAL Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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