FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Reuters Investigates
Winter Olympics
Singapore Airshow
Markets
Environment
Entertainment
The Wider Image
#Financials
February 8, 2018 / 11:40 AM / a day ago

BRIEF-Singapore's GIC Buys Shares Of Qingdao Haier, Shareholder KKR Home Investment Sells Shares

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Qingdao Haier Co Ltd:

* SAYS SHAREHOLDER SINGAPORE‘S GIC HAS BOUGHT A-SHARES IN THE COMPANY ON FEB 8, TAKING ITS HOLDINGS TO 4.8 PERCENT AFTER TRANSACTION

* SAYS SHAREHOLDER KKR HOME INVESTMENT HAS UNLOADED 121.9 MILLION A-SHARES IN THE COMPANY AT 18.09 YUAN PER SHARE ON FEB 8, TAKING ITS HOLDINGS TO 5.94 PERCENT AFTER TRANSACTION

* SAYS SHAREHOLDER KKR HOME INVESTMENT REMAINS COMPANY'S BIGGEST INSTITUTIONAL SHAREHOLDER AND STRATEGIC INVESTOR Source text in Chinese: bit.ly/2FZqpHD Further company coverage: (Reporting by Hong Kong newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.