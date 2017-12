Dec 7 (Reuters) - Sinnerschrader Ag:

* DGAP-NEWS: SINNERSCHRADER AG AND ACCENTURE DIGITAL HOLDINGS GMBH SIGN DOMINATION AND PROFIT TRANSFER AGREEMENT

* SINNERSCHRADER AG - ‍DOMINATION AND PROFIT TRANSFER AGREEMENT PROVIDES FOR CASH COMPENSATION IN AMOUNT OF 10.21 EUROS PER SINNERSCHRADER SHARE​