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BRIEF-SinnerSchrader says prelim Q4 revenue up to EUR 14.6 mln
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September 15, 2017 / 6:26 AM / in a month

BRIEF-SinnerSchrader says prelim Q4 revenue up to EUR 14.6 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 15 (Reuters) - SINNERSCHRADER AG:

* DGAP-NEWS: SINNERSCHRADER FINISHES 2016/2017 FINANCIAL YEAR WITH A GOOD FOURTH QUARTER / PROVISIONAL RESULTS FOR THE ENTIRE YEAR SLIGHTLY ABOVE THE FORECAST / FINAL RESULTS TO BE PUBLISHED PRESUMABLY ON 20 OCTOBER 2017

* ‍ANNUAL REVENUE ADDED UP TO A TOTAL OF BETWEEN 56.6 MILLION EUROS AND 56.7 MILLION EUROS​

* ANNUAL INCOME STATEMENT FOR 2016/2017 FINANCIAL YEAR WILL LIKELY SHOW AN EBITA BETWEEN 3.4 MILLION EUROS AND 3.5 MILLION EUROS

* ‍FY PRELIMINARY NET INCOME BEFORE BUSINESS COMBINATION COST WILL LIKELY MEET OR EXCEED MINIMUM TARGET OF 4 MILLION EUROS

* ACHIEVED PRELIM Q4 REVENUES OF SOME 14.6 MILLION EUROS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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