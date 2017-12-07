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#Financials
December 7, 2017 / 6:35 AM / a day ago

BRIEF-Skanska picks company veteran to replace retiring CEO

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Skanska AB:

* ANDERS DANIELSSON APPOINTED NEW PRESIDENT AND CEO OF SKANSKA

* SAYS ‍HE WILL SUCCEED JOHAN KARLSTRÖM WHO PREVIOUSLY ANNOUNCED HE WILL STEP DOWN​

* SAYS ‍DANIELSSON CURRENTLY SERVING AS EXECUTIVE VICE PRESIDENT WITH RESPONSIBILITY FOR SKANSKA SKANSKA‘S CONSTRUCTION UNITS IN U.S. AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT​

* SAYS ‍DANIELSSON WILL ASSUME HIS NEW POSITION JANUARY 1, 2018​

* SAYS ‍JOHAN KARLSTRÖM WILL REMAIN AS A SENIOR ADVISOR UNTIL JANUARY 2019, WHEN HE WILL RETIRE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Niklas Pollard)

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