BRIEF-Smartcentres Real Estate Investment Trust Qtrly Transactional FFO $0.57 On A Per Unit Basis

Feb 14 (Reuters) - Smartcentres Real Estate Investment Trust :
* RELEASES FOURTH QUARTER AND YEAR END RESULTS FOR 2017, AND ANNOUNCES MANAGEMENT CHANGES
* BOARD OF TRUSTEES OF CO ANNOUNCED THAT HUW THOMAS, CO‘S CURRENT CEO, WILL BE STEPPING DOWN
* PETER FORDE, CO‘S CURRENT PRESIDENT AND COO WILL ASSUME PRESIDENT AND CEO ROLE ON HUW THOMAS’ DEPARTURE
* MITCHELL GOLDHAR, CO‘S CURRENT NON-EXECUTIVE CHAIRMAN, WILL BECOME EXECUTIVE CHAIRMAN
* Q4 FFO PER SHARE VIEW C$0.57 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: