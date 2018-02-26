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February 26, 2018 / 1:39 PM / Updated a day ago

BRIEF-SNC-Lavalin Awarded 5-Year Agreement With Al Khafji Joint Operations

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Snc-Lavalin Group Inc:

* SNC-LAVALIN AWARDED A 5-YEAR FRAMEWORK AGREEMENT WITH AL KHAFJI JOINT OPERATIONS, IN SAUDI ARABIA

* SNC-LAVALIN - ‍ UNIT IN SAUDI ARABIA AWARDED A 5-YEAR FRAMEWORK AGREEMENT TO PROVIDE IN-KINGDOM GENERAL ENGINEERING SERVICES TO AL KHAFJI JOINT OPERATIONS​

* SNC-LAVALIN - ‍ AGREEMENT WILL COVER BOTH ON-SHORE AND OFF-SHORE ENGINEERING PROJECTS​

* SNC-LAVALIN - ‍ AL KHAFJI JOINT OPERATIONS IS A JOINT OPERATING CO BETWEEN ARAMCO GULF OPERATIONS COMPANY LIMITED AND KUWAIT GULF OIL COMPANY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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