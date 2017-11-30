FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Soitec H1 ‍current Operating Income Up 139% To EUR 22.5 Million​
Sections
Featured
Tesla switches on giant battery to shore up Australia's grid
Technology
Tesla switches on giant battery to shore up Australia's grid
Preserving ancient Mayan culture through Google
Lifestyle
Preserving ancient Mayan culture through Google
Photos of the week
Pictures
Photos of the week
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
November 30, 2017 / 7:12 AM / a day ago

BRIEF-Soitec H1 ‍current Operating Income Up 139% To EUR 22.5 Million​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - SOITEC SA:

* ANNOUNCED ON WEDNESDAY SOITEC: SOITEC REPORTS FIRST HALF ‘18 RESULTS

* ‍SOLID GROWTH IN H1 REVENUES: UP 26% AT CONSTANT EXCHANGE RATES TO EUR 143M​

* H1 ‍CURRENT OPERATING INCOME UP 139% TO EUR 22.5M​

* H1 ‍NET RESULT REACHED EUR 23.2M VERSUS EUR 3.1M IN H1‘17

* ‍H1 ELECTRONICS EBITDA MARGIN UP TO 24.4% OF SALES FROM 16.5% IN H1‘17​

* ‍FY‘18 OUTLOOK: AROUND 25% REVENUE GROWTH AT CONSTANT EXCHANGE RATES​

* ‍FY‘18 SALES ARE EXPECTED TO GROW BY AROUND 25% AT CONSTANT EXCHANGE RATES​

* FY’18 ELECTRONICS EBITDA1 MARGIN2 IS EXPECTED TO REACH AROUND 25%‍​

* ‍THIERRY SOMMELET AS NEW CHAIRMAN OF BOARD​

* ‍THIERRY SOMMELET ELECTED NEW CHAIRMAN OF BOARD FOR A TRANSITION PERIOD EXPIRING AT SHAREHOLDERS’ GENERAL MEETING THAT IN 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.