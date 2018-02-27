BRIEF-Sonic Automotive Q4 Adjusted EPS $0.84 From Continuing Operations

Feb 27 (Reuters) - Sonic Automotive Inc:
* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.84 FROM CONTINUING OPERATIONS
* SEES FY 2018 EARNINGS PER SHARE $2.21 TO $2.45 FROM CONTINUING OPERATIONS
* QTRLY TOTAL REVENUE $2.7 BILLION VERSUS $2.56 BILLION LAST YEAR
* QTRLY NET INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS INCLUDE A BENEFIT OF ABOUT $28.4 MILLION RELATED TO CHANGE IN FEDERAL INCOME TAX RATE
* ANTICIPATE NEW VEHICLE INDUSTRY VOLUME TO BE BETWEEN 16.75 MILLION AND 17.0 MILLION UNITS IN 2018
* PROJECTING A LOSS RELATED TO PRE-OWNED STORES SEGMENT FOR 2018 OF BETWEEN $0.08 AND $0.12 PER DILUTED SHARE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.81, REVENUE VIEW $2.60 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.15 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: