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BRIEF-Sovereign Food detects Avian Influenza on farm in S.Africa's Eastern Cape Province
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September 14, 2017 / 9:50 AM / in a month

BRIEF-Sovereign Food detects Avian Influenza on farm in S.Africa's Eastern Cape Province

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 14 (Reuters) - Sovereign Food Investments Ltd:

* HAS DETECTED AVIAN INFLUENZA (“AI”) AT A SINGLE LAYER HOUSE ON A FARM THAT FORMS PART OF SOVEREIGN‘S BROADER UITENHAGE OPERATIONS

* ‍HARTBEESPOORT OPERATIONS REMAIN UNAFFECTED​

* SOVEREIGN FOOD INVESTMENTS LTD - APPROXIMATELY 5 000 BIRDS HAVE BEEN CULLED, WHICH REPRESENT APPROXIMATELY 1% OF UITENHAGE‘S PRODUCTION PIPELINE

* SOVEREIGN FOOD INVESTMENTS - MANAGEMENT CURRENTLY TAKING APPROPRIATE STEPS, FOLLOWING PRESCRIBED PROTOCOLS TO PREVENT AI FROM SPREADING TO OTHER FARMS Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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