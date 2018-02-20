BRIEF-S&P Global Set To Acquire Panjiva Inc

Feb 20 (Reuters) - S&P Global Inc:
* TERMS OF TRANSACTION, WHICH IS EXPECTED TO CLOSE IN COMING WEEKS, WERE NOT DISCLOSED
* TERMS OF TRANSACTION, WHICH IS EXPECTED TO CLOSE IN COMING WEEKS, WERE NOT DISCLOSED
* ACQUISITION OF PANJIVA IS EXPECTED TO BE PROFITABLE IN 2019 (EXCLUDING INTEGRATION COSTS)
* DOES NOT EXPECT A MATERIAL IMPACT TO ITS ADJUSTED EARNINGS PER SHARE IN 2018
* PANJIVA, INC. IS A PRIVATELY-HELD COMPANY THAT PROVIDES GLOBAL SUPPLY CHAINS DATA Source text for Eikon: Further company coverage: