FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-S&P Lowers Rating On Bahrain to 'B+', Raises Outlook To Stable
Sections
Featured
Take Five - World markets themes for the week ahead
markets
Take Five - World markets themes for the week ahead
Jobs galore but when will wages finally pick up?
Jobs
Jobs galore but when will wages finally pick up?
Corbyn pay row shows costs of bank excess
Commentary
Corbyn pay row shows costs of bank excess
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Markets News
December 1, 2017 / 9:49 PM / in 19 hours

BRIEF-S&P Lowers Rating On Bahrain to 'B+', Raises Outlook To Stable

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 1 (Reuters) - S&P:

* S&P LOWERS BAHRAIN’S SOVEREIGN CREDIT RATING TO B+ FROM BB-; RAISES OUTLOOK TO STABLE FROM NEGATIVE

* SAYS KINGDOM OF BAHRAIN RATING LOWERED TO ‘B+’ ON EXTREMELY WEAK EXTERNAL LIQUIDITY; OUTLOOK STABLE

* SAYS LOWERING LONG-TERM FOREIGN & LOCAL CURRENCY SOVEREIGN CREDIT RATINGS ON BAHRAIN TO ‘B+’ FROM ‘BB-’

* SAYS LOWERED TRANSFER & CONVERTIBILITY (T&C) ASSESSMENT ON BAHRAIN TO ‘BB-’ FROM ‘BB’

* S&P ON BAHRAIN SAYS DOWNGRADE REFLECTS VIEW OF RISKS RELATED TO LOW LEVELS AND HEIGHTENED VOLATILITY OF INTERNATIONAL RESERVES AT THE CENTRAL BANK

* SAYS BAHRAIN'S GROSS INTERNATIONAL RESERVES ARE LOW & HAVE BECOME MORE VOLATILE THROUGHOUT THE YEAR Source text - (bit.ly/2njsqtP)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.