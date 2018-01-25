FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Davos
Markets
The Trump Effect
Reuters Investigates
Science
Sport
Entertainment
#Financials
January 25, 2018 / 4:32 AM / 2 days ago

BRIEF-S&P Says Australia Ratings Affirmed At 'AAA/A-1+;Outlook Remains Negative ‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) -

* S&P SAYS AUSTRALIA RATINGS AFFIRMED AT ‘AAA/A-1+'; OUTLOOK REMAINS NEGATIVE ‍​

* S&P-NEGATIVE OUTLOOK ON AUSTRALIA REFLECTS VIEW OF SIGNIFICANT UNCERTAINTY AROUND ABILITY OF BUDGETARY POSITION TO RETURN TO SURPLUS BY EARLY 2020S‍​

* S&P ON AUSTRALIA - RATINGS COULD STABILIZE IF GOVERNMENT DEMONSTRATES ABILITY TO ACHIEVE SIGNIFICANT, SUSTAINED IMPROVEMENT IN MEDIUM-TERM BUDGET OUTLOOK

* S&P- BELIEVE THAT POTENTIAL FOR WAGE GROWTH TO REMAIN LOW POSES DOWNSIDE RISK TO AUSTRALIAN GOVERNMENT‘S FISCAL REVENUE

* S&P- EXPECT AUSTRALIA‘S NET GENERAL GOVERNMENT DEBT TO PEAK AT CLOSE TO 26.3% OF GDP IN THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 2020

* S&P- CONSIDER AUSTRALIA'S ECONOMY TO BE HIGHLY VULNERABLE TO ANY MAJOR SHIFT IN OFFSHORE CAPITAL FLOWS Source text : bit.ly/2n9JKPe

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.