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March 7, 2018 / 10:28 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Spin Master Corp Q4 Earnings Per Share $0.21

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - Spin Master Corp:

* SPIN MASTER REPORTS STRONG Q4 AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* QTRLY ‍REVENUE OF US$440.9 MILLION INCREASED 30.3% FROM US$338.4 MILLION​

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.25

* ‍FOR 2018, SPIN MASTER EXPECTS ITS ORGANIC GROSS PRODUCT SALES GROWTH RATE TO BE IN MID TO HIGH SINGLE DIGITS RANGE​

* ‍ ADJUSTED EBITDA MARGIN FOR 2018 IS EXPECTED TO BE CONSISTENT WITH 2017​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.21, REVENUE VIEW $420.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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