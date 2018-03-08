FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
North Korea
The Trump Effect
Russia
Detained in Myanmar
Technology
Sport
Commentary
Technology, Media and Telecommunications
March 8, 2018 / 7:18 AM / in 2 days

BRIEF-Spirent Communications Says ‍FY Adjusted Basic EPS Up 43 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

March 8 (Reuters) - Spirent Communications Plc:

* FY ‍ADJUSTED OPERATING PROFIT UP 27 PER CENT TO $58.9 MILLION​

* ‍FY ADJUSTED BASIC EPS UP 43 PER CENT TO 7.55 CENTS​

* FY ‍REVENUE $454.8 MILLION VERSUS $457.9​ MILLION YEAR AGP

* ‍FINAL DIVIDEND PROPOSED FOR 2017 OF 2.40 CENTS PER ORDINARY SHARE IS EQUIVALENT TO 1.73 PENCE PER ORDINARY SHARE.​

* ‍SPECIAL DIVIDEND PROPOSED FOR 2017 OF 5.00 CENTS PER ORDINARY SHARE IS EQUIVALENT TO 3.60 PENCE PER ORDINARY SHARE​

* ‍2018 RESULTS WILL ONCE AGAIN BE WEIGHTED TO SECOND HALF​

* ‍BOARD IS CONFIDENT THAT GROUP WILL SHOW PROGRESS IN 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.