BRIEF-Spirit Airlines Reports Fourth Quarter Results

Feb 6 (Reuters) - Spirit Airlines Inc:
* SPIRIT AIRLINES REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* AIRCRAFT FUEL EXPENSE INCREASED IN Q4 2017 BY 38.5 PERCENT, OR $48.7 MILLION, COMPARED TO SAME PERIOD LAST YEAR
* Q4 2017 COST PER AVAILABLE SEAT MILE EXCLUDING SPECIAL ITEMS AND FUEL OF 5.20 CENTS, DOWN 4.4 PERCENT
* QTRLY REVENUE PASSENGER MILES (RPMS) OF 6.32 BILLION, UP 17.9 PERCENT
* QTRLY TOTAL OPERATING REVENUE PER ASM (TRASM) 8.62 CENTS, DOWN 1.8 PERCENT
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.71, REVENUE VIEW $665.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* GAAP NET INCOME FOR Q4 2017 INCLUDED A ONE-TIME NON-CASH $199.3 MILLION TAX CREDIT Source text for Eikon: Further company coverage: