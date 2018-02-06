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February 6, 2018 / 11:42 PM / Updated a day ago

BRIEF-Spirit Airlines Sees FY 2018 Capacity Up About 23 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - Spirit Airlines Inc:

* SPIRIT AIRLINES - SEES FY 2018 ADJUSTED CASM EX-FUEL DOWN 3% TO DOWN 5%

* SPIRIT AIRLINES INC - SEES Q1 CAPACITY - AVAILABLE SEAT MILES UP ABOUT 21.5 PERCENT

* SPIRIT AIRLINES INC - SEES FY 2018 CAPACITY - AVAILABLE SEAT MILES UP ABOUT 23 PERCENT

* SPIRIT AIRLINES INC SEES 2018 TOTAL CAPITAL EXPENDITURES OF $649 MILLION

* SPIRIT AIRLINES INC - SEES Q1 2018 TOTAL REVENUE PER ASM (TRASM) DOWN 1 PERCENT TO 2.5 PCT‍​ Source text: bit.ly/2nP2GlW Further company coverage:

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