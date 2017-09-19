BRIEF-Sport Lisboa e Benfica FY 2016/17 net profit rises to 44.5 mln euros YoY

Sept 19 (Reuters) - SPORT LISBOA E BENFICA FUTEBOL SAD:
* FY 2016/17 NET PROFIT 44.5 MILLION EUROS VERSUS 20.4 MILLION EUROS YEAR AGO
* FY 2016/17 OPERATING RESULTS 62.9 MILLION EUROS VERSUS 38.0 MILLION EUROS YEAR AGO
* FY 2016/17 OPERATING REVENUE EXCLUDING PLAYER RELATED TRANSACTIONS 128.2 MILLION EUROS VERSUS 126.1 MILLION EUROS YEAR AGO
* FY 2016/17 REVENUE FROM PLAYER RELATED TRANSACTIONS 123.0 MILLION EUROS VERSUS 81.9 MILLION EUROS YEAR AGO Source text: bit.ly/2xceuFv
Further company coverage: (Gdynia Newsroom)