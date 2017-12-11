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BRIEF-Sporting Q1 Net Profit Down At 24.7 Mln Euros
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December 11, 2017 / 12:19 PM / a day ago

BRIEF-Sporting Q1 Net Profit Down At 24.7 Mln Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - SPORTING CLUBE DE PORTUGAL FUTEBOL SAD :

* Q1 2017/18 NET PROFIT 24.7 MILLION EUROS VERSUS 62.9 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 2017/18 REVENUE FROM PLAYER-RELATED DEALS 27.0 MILLION EUROS VERSUS 72.9 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 2017/18 OPERATING REVENUE EXCLUDING. PLAYER RELATED DEALS 34.8 MILLION EUROS VERSUS 32.2 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 2017/18 OPERATING RESULTS 27.1 MILLION EUROS VERSUS 64.1 MILLION EUROS YEAR AGO

Source text: bit.ly/2iSU8IQ

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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