BRIEF-Sporting Q1 Net Profit Down At 24.7 Mln Euros

Dec 11 (Reuters) - SPORTING CLUBE DE PORTUGAL FUTEBOL SAD :
* Q1 2017/18 NET PROFIT 24.7 MILLION EUROS VERSUS 62.9 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 2017/18 REVENUE FROM PLAYER-RELATED DEALS 27.0 MILLION EUROS VERSUS 72.9 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 2017/18 OPERATING REVENUE EXCLUDING. PLAYER RELATED DEALS 34.8 MILLION EUROS VERSUS 32.2 MILLION EUROS YEAR AGO
* Q1 2017/18 OPERATING RESULTS 27.1 MILLION EUROS VERSUS 64.1 MILLION EUROS YEAR AGO
Source text: bit.ly/2iSU8IQ
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