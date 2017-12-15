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December 15, 2017 / 7:15 AM / a day ago

BRIEF-SQS ‍Expects Announcement Of Recommended Voluntary Public Cash Offer

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - SQS:

* SOFTWARE QUALITY SYSTEMS - ‍EXPECTS ANNOUNCEMENT OF RECOMMENDED VOLUNTARY PUBLIC CASH OFFER FOR ACQUISITION OF 100% OF SHARES​

* SHAREHOLDERS/HOLDERS OF DEPOSITARY INTERESTS TO GET 825 UK PENCE PER SHARE/DEPOSITARY INTEREST

* - ‍BIDDER RECEIVED FROM CERTAIN KEY SHAREHOLDERS IRREVOCABLE COMMITMENTS REGARDING APPROXIMATELY 66% OF SHARES​

* TO GET THE 825P PER SHARE/DEPOSITARY INTEREST IN CASH FROM WEILCHENSEE 884. V V GMBH Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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