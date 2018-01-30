FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
Economy
Technology
Market Analysis
The Trump Effect
Reuters Investigates
Environment
Sport
Entertainment
January 30, 2018 / 9:45 PM / a day ago

BRIEF-SRC Energy Issues Preliminary Fourth Quarter 2017 Results

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Src Energy Inc:

* SRC ENERGY ISSUES PRELIMINARY FOURTH QUARTER 2017 RESULTS; OPERATIONS UPDATE; INITIAL 2018 GUIDANCE; FOURTH QUARTER 2017 EARNINGS AND CONFERENCE CALL DATES

* SRC ENERGY INC - ‍EXPECTS FULL YEAR 2018 PRODUCTION TO BE BETWEEN 48,000 BOE/D AND 52,000 BOE/D WITH OIL MAKING UP 47% - 50% OF PRODUCTION​

* SRC ENERGY INC - ‍PACE OF COMPLETION ACTIVITY IS ANTICIPATED TO BE SKEWED TOWARDS LATTER HALF OF 2018​

* SRC ENERGY INC - ‍TOTAL DRILLING AND COMPLETION CAPITAL EXPENDITURES ARE PROJECTED TO BE BETWEEN $480 MILLION AND $540 MILLION FOR 2018​

* SRC ENERGY INC - FULL YEAR 2018 TOTAL DRILLING AND COMPLETION CAPITAL EXPENDITURES ARE PROJECTED TO BE BETWEEN $480 MILLION AND $540 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.