BRIEF-SRV YHTIOT Q3 operating profit above expevtations at EUR 9.0 mln

Oct 26 (Reuters) - SRV YHTIOT OYJ:
* Q3 REVENUE EUR 268.3 MILLION (REUTERS POLL: EUR 235 MILLION)
* Q3 OPERATING PROFIT EUR 9.0 MILLION (REUTERS POLL: EUR 6.83 MILLION)
* FULL-YEAR CONSOLIDATED REVENUE FOR 2017 IS EXPECTED TO GROW COMPARED WITH 2016
* PROFITABILITY LEVEL IN ACCORDANCE WITH STRATEGY WILL NOT BE ATTAINED UNTIL END OF STRATEGY PERIOD
* IF ROUBLE EXCHANGE RATE REMAINS AT LEVEL PREVAILING AT END OF Q2 OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO WEAKEN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)