BRIEF-SRV Yhtiot Q4 Operating Profit Falls To EUR 11.4 Million ​

Feb 16 (Reuters) - SRV YHTIOT OYJ:
* OCT-DEC OPERATIVE OPERATING PROFIT DECREASED TO EUR 14.2 (15.4) MILLION.
* FULL-YEAR CONSOLIDATED REVENUE FOR 2018 IS EXPECTED TO DECLINE COMPARED WITH 2017 (REVENUE EUR 1,116.1 MILLION).
* Q4 REVENUE EUR 339.3 MILLION VERSUS EUR 328.7 MILLION YEAR AGO
* 2018 OPERATIVE OPERATING PROFIT IS EXPECTED TO BE LOWER THAN IN 2017 (OPERATIVE OPERATING PROFIT EUR 28.7 MILLION)
* AFTER 2018, AN ATYPICAL YEAR, COMPANY ANTICIPATES THAT IT WILL ACHIEVE ITS STRATEGIC EARNINGS LEVEL BY END OF 2022.
* Q4 OPERATING PROFIT EUR 11.4 MILLION VERSUS EUR 16.2 MILLION YEAR AGO
* IT IS ESTIMATED THAT A TOTAL OF 526 HOUSING UNITS WILL BE COMPLETED IN 2018 (782 IN 2017).
* IN ADDITION, EARNINGS IN 2018 WILL BE IMPACTED BY LOWER-THAN-EXPECTED MARGINS OF CERTAIN ONGOING PROJECTS. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)