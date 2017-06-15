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BRIEF-SSH Communications Security offers up to 3.4 mln new shares in accelerated book-built offering
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June 15, 2017 / 5:44 AM / 2 months ago

BRIEF-SSH Communications Security offers up to 3.4 mln new shares in accelerated book-built offering

Reuters Staff

1 Min Read

June 15 (Reuters) - SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ :

* SSH COMMUNICATIONS SECURITY OFFERS UP TO 3,400,000 NEW SHARES TO INSTITUTIONAL AND OTHER SELECTED INVESTORS IN AN ACCELERATED BOOK-BUILT OFFERING

* ‍SHARES CORRESPOND TO UP TO APPROXIMATELY 9.8 PER CENT OF ALL SHARES AND VOTING RIGHTS IN COMPANY IMMEDIATELY PRIOR TO OFFERING​

* ‍BOOK-BUILDING WILL COMMENCE IMMEDIATELY AND IS EXPECTED TO END NO LATER THAN ON 16 JUNE 2017​

* ‍OFFERING WILL BE MANAGED BY EVLI AS LEAD MANAGER AND SOLE BOOKRUNNER​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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