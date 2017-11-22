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BRIEF-SSP Group says expects slightly lower like-for-like revenue growth next year​
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#Consumer Products & Retail News
November 22, 2017 / 7:13 AM / a day ago

BRIEF-SSP Group says expects slightly lower like-for-like revenue growth next year​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 22 (Reuters) - SSP GROUP PLC:

* FY REVENUE ‍2,379.1​ MILLION STG VERSUS 1,990 MILLION STG YEAR AGO

* FY ‍LIKE-FOR-LIKE SALES UP 3.1%: DRIVEN BY GROWTH IN AIR PASSENGER TRAVEL AND RETAILING INITIATIVES​

* FY UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX ‍148.7 MILLION STG VERSUS 107.5 MILLION STG YEAR AGO

* FINAL DIVIDEND OF ‍4.9​ PENCE PER SHARE

* ‍PROPOSED C.£100M SPECIAL DIVIDEND AND SHARE CONSOLIDATION​

* ‍ANTICIPATE SLIGHTLY LOWER LIKE-FOR-LIKE REVENUE GROWTH NEXT YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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