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BRIEF-SÜSS MicroTec Says Order Entry For Q4 2017 Above Expectations
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December 13, 2017 / 3:03 PM / a day ago

BRIEF-SÜSS MicroTec Says Order Entry For Q4 2017 Above Expectations

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - SUESS MICROTEC SE:

* DGAP-ADHOC: SÜSS MICROTEC SE: ORDER ENTRY FOR Q4 2017 ABOVE EXPECTATIONS

* ‍ORDER ENTRY IN Q4 2017 WILL BE ABOVE PREVIOUSLY EXPECTED BANDWIDTH OF EUR 40 - 50 MILLION​

* ‍AS OF TODAY ORDER ENTRY ALREADY AMOUNTS TO SLIGHTLY MORE THAN EUR 50 MILLION​

* ‍ASSUMES THAT TOTAL ORDER ENTRY IN Q4 WILL BE WELL ABOVE EUR 50 MILLION LEVEL​

* SUESS MICROTEC - ‍BESIDES GOOD MARKET ENVIRONMENT, RECEIPT OF VARIOUS INDIVIDUAL ORDERS IS REASON FOR SURPASSING EXPECTATIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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