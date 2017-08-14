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BRIEF-Standard Life Aberdeen updates on board composition
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#Banking and Financial News
August 14, 2017 / 6:15 AM / in 2 months

BRIEF-Standard Life Aberdeen updates on board composition

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 14 (Reuters) - STANDARD LIFE ABERDEEN:

* STANDARD LIFE ABERDEEN- GERRY GRIMSTONE REMAINS AS CHAIRMAN, KEVIN PARRY, JOHN DEVINE, MELANIE GEE, LYNNE PEACOCK , MARTIN PIKE REMAIN AS NON-EXECUTIVE DIRECTORS

* STANDARD LIFE ABERDEEN PLC - KEITH SKEOCH, CO-CHIEF EXECUTIVE, REMAINS AS AN EXECUTIVE DIRECTOR

* STANDARD LIFE ABERDEEN - MARTIN GILBERT, CO-CHIEF EXECUTIVE, ROD PARIS, CHIEF INVESTMENT OFFICER, AND BILL RATTRAY, CFO, APPOINTED EXECUTIVE DIRECTORS Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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