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January 22, 2018 / 7:37 AM / a day ago

BRIEF-Stapleton Capital Says Board Approved Change Of Name

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Stapleton Capital Plc:

* DIRECTORS HAVE IDENTIFIED A NUMBER OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY INVESTMENT OPPORTUNITIES IN RECENT MONTHS​

* DECIDED TO CHANGE SCOPE OF STAPLETON‘S INVESTMENT CRITERIA TO CONSIDER ACQUISITIONS WITHIN BLOCKCHAIN TECHNOLOGY INDUSTRY​

* ‍BOARD HAS ALSO APPROVED A CHANGE OF NAME OF COMPANY TO BLOCKCHAIN WORLDWIDE PLC, WHICH TOOK PLACE ON 19 JANUARY 2018​

* ‍COMPANY WILL TRADE UNDER NEW TICKER CODE BLOC WITH EFFECT FROM TODAY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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