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January 8, 2018 / 11:14 AM / a day ago

BRIEF-Starboard Delivers Letter To Mellanox CEO And Board Of Directors

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Mellanox Technologies Ltd:

* STARBOARD DELIVERS LETTER TO MELLANOX CEO AND BOARD OF DIRECTORS

* STARBOARD VALUE LP SAYS HAS OWNERSHIP INTEREST OF APPROXIMATELY 10.7% OF MELLANOX‘S OUTSTANDING SHARES​

* STARBOARD VALUE SAYS RECENTLY ANNOUNCED 2018 TARGETS OF MELLANOX ARE “INSUFFICIENT AND TOO HEAVILY RELIANT ON REVENUE GROWTH”

* STARBOARD VALUE SAYS APPRECIATIVE OF CONSTRUCTIVE DIALOGUE WITH MELLANOX TO DATE BUT “EXPECTS SUBSTANTIAL CHANGE IS NEEDED TO DRIVE IMPROVED RESULTS” Source text for Eikon: Further company coverage:

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