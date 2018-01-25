BRIEF-Starbucks Reports Q1 EPS $1.57

Jan 25 (Reuters) - Starbucks Corp:
* Q1 REVENUE $6.1 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $6.21 BILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.57 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY NON-GAAP EPS OF $0.65 INCLUDES $0.07 BENEFIT FROM U.S. TAX LAW CHANGE
* FOR FISCAL 2018 CONTINUE TO EXPECT 3-5% COMPARABLE STORE SALES GROWTH GLOBALLY, EXPECT TO BE NEAR LOW END OF RANGE FOR YEAR
* CONTINUE TO EXPECT CONSOLIDATED REVENUE GROWTH IN HIGH SINGLE DIGITS CONSISTENT WITH LONG TERM GUIDANCE FOR FISCAL 2018
* NOW EXPECT GAAP EPS IN RANGE OF $3.32 TO $3.36 AND NON-GAAP EPS IN RANGE OF $2.48 TO $2.53 FOR FISCAL 2018
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.39, REVENUE VIEW $24.57 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: