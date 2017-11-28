BRIEF-Statoil awards battery contract for Hywind Scotland​ wind turbines

Nov 28 (Reuters) - Statoil Asa:
* STATOIL: STATOIL AWARDS BATTERY CONTRACT IN BATWIND PROJECT - STATOIL AWARDS BATTERY CONTRACT IN BATWIND PROJECT - STATOIL.COM
* HYWIND SCOTLAND, WORLD‘S FIRST FLOATING WIND FARM, WILL NEXT YEAR BE EQUIPPED WITH A BATTERY TO STORE POWER FROM WIND FARM
* PURPOSE IS TO “TEACH” BATTERY WHEN TO HOLD BACK AND STORE ELECTRICITY, AND WHEN SEND POWER TO GRID, THUS INCREASING VALUE OF POWER
* STATOIL NOW HAS AWARDED A CONTRACT TO YOUNICOS TO DELIVER A 1MW BATTERY SYSTEM THAT WILL BE CONNECTED TO HYWIND SCOTLAND
* STORAGE SOLUTION PROJECT, NAMED BATWIND, WILL BE OPERATIONAL FROM Q2 2018
* THIS IS FIRST BATTERY STORAGE SYSTEM CONNECTED TO A FLOATING WIND FARM. BATWIND IS A PARTNERSHIP BETWEEN STATOIL AND MASDAR Source text: bit.ly/2BwbumW Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)