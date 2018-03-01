FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Brexit
The Trump Effect
Technology
Sport
Environment
Science
Entertainment
Commentary
March 1, 2018 / 10:20 AM / a day ago

BRIEF-Statoil awards Seadrill's West Phoenix rig $38 mln contract

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Statoil Asa:

* ‍STATOIL AND ITS PARTNERS HAVE CONTRACTED WEST PHOENIX RIG FOR EXPLORATION DRILLING ON UK AND NORWEGIAN CONTINENTAL SHELVES FROM SUMMER OF 2018‍

* CONTRACT IS AWARDED TO TWO SEADRILL COMPANIES NORTH ATLANTIC DRILLING UK LTD. AND NORTH ATLANTIC NORWAY​

* ‍RAGNFRID NORTH WELL HAS AN ESTIMATED VALUE OF USD 19.5 MILLION, WHILE VALUE OF THREE WELLS ON UKCS IS ESTIMATED AT USD 18.5 MILLION​

* ‍FIGURES INCLUDE INTEGRATED DRILLING SERVICES SUCH AS FUEL, CASING RUNNING, REMOTELY OPERATED UNDERWATER VEHICLE (ROV), SLOP TREATMENT AND CUTTINGS HANDLING AS WELL AS MOBILISATION AND DEMOBILISATION​ Source text: [here ]

Further company coverage: (Reporting By Ole Petter Skonnord)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.