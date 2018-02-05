BRIEF-Steico Reports Q4 EBIT About 5.4 Million Euros

Feb 5 (Reuters) - Steico Se:
* DGAP-NEWS: PRELIMINARY BUSINESS FIGURES: STEICO CLOSES 2017 WITH NEW RECORD-BREAKING REVENUES AND EARNINGS
* GROUP RECORDED A SUBSTANTIAL INCREASE IN EARNINGS IN Q4 IN PARTICULAR
* MANAGEMENT IS ALSO FORECASTING HIGHER DEMAND IN 2018, COUPLED WITH CONTINUED GROWTH FOR COMPANY
* BELIEVE THAT REVENUES IN 2018 WILL BE UP BY AROUND 15% WITH SIMILAR OR SLIGHTLY IMPROVED EARNINGS FIGURES COMPARED TO 2017
* PRELIMINARY Q4 REVENUE ABOUT 57.0 MILLION EUR VERSUS 51.8 MILLION EUR LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: