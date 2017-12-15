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#Consumer Products & Retail News
December 15, 2017 / 12:25 PM / a day ago

BRIEF-Steinhoff Africa Retail Says Not To Implement Call Options Pertaining to Titan, Lavender Sky

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - Steinhoff Africa Retail Ltd:

* ‍RECEIVED CONFIRMATION FROM TITAN WHICH CONFIRMS CALL OPTION AGREEMENT WITH TITAN WILL NOT BE CAPABLE OF IMPLEMENTATION AND WILL NOT BECOME UNCONDITIONAL​

* CONFIRMATION MEANS THAT LAVENDER SKY CALL OPTION AGREEMENT WILL ALSO TERMINATE​

* ‍STAR BOARD WILL THEREFORE NOT BE ABLE TO IMPLEMENT CALL OPTIONS PERTAINING TO TITAN AND LAVENDER SKY​

* ‍WILL ENTER INTO DISCUSSIONS WITH REMAINING PARTIES IN RESPECT OF THEIR CALL OPTION AGREEMENTS TO ASSESS WAY FORWARD​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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