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BRIEF-Steinhoff Africa Retail Says Vusumuzi Khanyile Resigns As Independent Non-Executive Director
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#Consumer Products & Retail News
January 11, 2018 / 2:09 PM / a day ago

BRIEF-Steinhoff Africa Retail Says Vusumuzi Khanyile Resigns As Independent Non-Executive Director

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Steinhoff Africa Retail Ltd:

* STEINHOFF AFRICA RETAIL - VUSUMUZI PHILIP KHANYILE HAS RESIGNED AS AN INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTOR FROM BOARD OF STAR, WITH EFFECT FROM 10 JANUARY 2018​

* ‍JOHANN BERNARD CILLIERS HAS BEEN APPOINTED AS MEMBER OF NOMINATIONS COMMITTEE, WITH EFFECT FROM 10 JANUARY 2018​

* STEINHOFF AFRICA RETAIL - ‍DANIEL MAREE VAN DER MERWE APPOINTED AS MEMBER OF HUMAN RESOURCES AND REMUNERATION COMMITTEE, WITH EFFECT FROM 10 JAN 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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