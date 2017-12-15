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BRIEF-Steinhoff: Sale Of Shares In PSG Group Limited
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December 15, 2017 / 2:06 PM / a day ago

BRIEF-Steinhoff: Sale Of Shares In PSG Group Limited

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 15 (Reuters) - STEINHOFF:

* DGAP-ADHOC: STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS N.V. : SALE OF SHARES IN PSG GROUP LIMITED

* HAS TODAY SOLD APPROXIMATELY 20.6 MILLION SHARES IN PSG GROUP LIMITED (“PSG”), AN INDIRECT AFFILIATE OF COMPANY

* SALE PRICE WAS R230 PER PSG SHARE

* SHARE SALE RELATES TO APPROXIMATELY 9.5% OF ISSUED SHARE CAPITAL OF PSG

* FOLLOWING SHARE SALE, COMPANY‘S INDIRECT INTEREST IN PSG HAS REDUCED FROM 25.5% TO APPROXIMATELY 16.0%

* PROCEEDS FROM SHARE SALE, BEFORE COSTS, AMOUNT TO APPROX ZAR4.7 BILLION (BEING APPROXIMATELY EUR293 MILLION)

* PROCEEDS WILL BE USED IN SUPPORT OF OPERATIONAL ACTIVITIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Anna Serafin)

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