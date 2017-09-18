Sept 18 (Reuters) - Steinhoff International Holdings Ltd :
* STEINHOFF - INFORMS THAT IN THE COURSE OF A DISPUTE WITH FORMER JV PARTNER THE CO RECEIVED A PETITION BY OM HANDELS GMBH AND MW HANDELS GMBH
* STEINHOFF - PETITION FOR AN ANNUAL ACCOUNTS PROCEEDING BEFORE THE ENTERPRISE CHAMBER OF THE AMSTERDAM COURT OF APPEAL
* OM & MW ARE OWNED BY THE PREVIOUS JOINT VENTURE PARTNER. A
* STEINHOFF SAYS CEO MARKUS JOOSTE IS CONFIDENT THAT THE PETITION WILL BE DISMISSED
* STEINHOFF - “THE ALLEGATIONS BROUGHT IN AGAINST STEINHOFF ARE UNFOUNDED AND REJECTED BY STEINHOFF” - CEO
* STEINHOFF SAYS HAS APPOINTED LEGAL AND EXTERNAL AUDIT FIRMS IN GERMANY TO INVESTIGATE THE MATTER INDEPENDENTLY
* STEINHOFF SAYS HAS APPOINTED LEGAL AND EXTERNAL AUDIT HAVE CONCLUDED THAT NO EVIDENCE EXISTS OF ANY WRONGDOING
* STEINHOFF SAYS SEES ITSELF IN A STRONG POSITION AND WELCOMES THE OPPORTUNITY TO FORMALLY DISPROVE THESE ALLEGATIONS Source text for Eikon: (bit.ly/2xbtwJc) Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)