BRIEF-Steinhoff To Place 29.5 Mln Shares In PSG Group Via Accelerated Bookbuild

Jan 22 (Reuters) - Steinhoff International Holdings Nv :
* STEINHOFF INTERNATIONAL - COMPANY HAS DECIDED TO LAUNCH AN ACCELERATED BOOKBUILD IN ORDER TO PLACE APPROXIMATELY 29.5 MILLION ORDINARY SHARES IN PSG GROUP
* PLACING WILL COMMENCE WITH IMMEDIATE EFFECT AND COMPANY RESERVES RIGHT TO CLOSE IT AT ANY TIME
* PRICING AND ALLOCATIONS WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING CLOSING OF BOOK
* PLACING IS TO BE CARRIED OUT BY PSG CAPITAL PROPRIETARY LIMITED AND STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LIMITED Source text for Eikon: Further company coverage: