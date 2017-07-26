BRIEF-STMicro Q2 operating income up at $178 mln

July 26 (Reuters) - STMICROELECTRONICS
* STMICROELECTRONICS - Q2 NET REVENUES OF $1.92 BILLION; UP 5.6% SEQUENTIALLY AND 12.9% YEAR-OVER-YEAR
* STMICROELECTRONICS - EXPECT Q3 REVENUES TO INCREASE ABOUT 9.0% ON A SEQUENTIAL BASIS
* Q2 NET PROFIT GROUP SHARE (US GAAP) $151 MILLION VERSUS $23 MILLION YEAR AGO
* Q2 OPERATING INCOME (US GAAP) $178 MILLION VERSUS $28 MILLION YEAR AGO
* STMICROELECTRONICS - GROSS MARGIN IN Q3 IS EXPECTED TO BE ABOUT 39.0% PLUS OR MINUS 2.0 PERCENTAGE POINTS
* WELL POSITIONED TO REACH THE SHORT-TERM FINANCIAL TARGETS WE OUTLINED FOR THE SECOND HALF OF 2017 - CEO
* EXPECTS Q3 2017 REVENUES TO INCREASE ABOUT 9.0% ON A SEQUENTIAL BASIS, PLUS OR MINUS 3.5 PERCENTAGE POINTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)